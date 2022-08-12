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Karayılan’ın bombacısı İstanbul’da yakalandı

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#İstanbul#PKK#Terör Örgütü
Karayılan’ın bombacısı İstanbul’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Son dönemde yürütülen operasyonlarda büyük kayıp veren terör örgütü PKK, başta metropoller olmak üzere şehirlerde eylem arayışına girdi.

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Bu amaçla örgüt elebaşısı Murat Karayılan’ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerinde bomba eğitimi veren “Seydo Botan Gever” kod adlı Mehdi Mıhçı, İstanbul’da yakalandı. İstanbul Emniyeti tarafından Fatih’te yakalanan Mıhçı’nın kentte sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Mıhçı ile birlikte Civan A. da (26) yakalandı. Mıhçı ile bağlantısı tespit edilen Kerem Ş. (43), Manisa Akhisar’da, E.K. ve M.K de Güngören’de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mehdi Mıhçı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİ EĞİTİYORDU

Murat Karayılan’ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye sahte kimlikle geçiş yapan, örgütün sözde özel kuvvetlerinde yer alan “Seydo Botan Gever” kod adlı Mehdi Mıhçı’nın terör örgütü PKK’ya 2014 yılında katıldığı, örgütün dağ kadrosunda yer aldığı, teröristlere bomba eğitimi verdiği öğrenildi.

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Karayılan’ın bombacısı İstanbul’da yakalandı

 

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#İstanbul#PKK#Terör Örgütü

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