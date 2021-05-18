Karayılan’ın akıl hocası öldürüldü

EDİNİLEN bilgiye göre, Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK’ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten “Sofi Nurettin” kod adlı Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. Suriye’den ayrılan El Muhammed’in yerinin belirlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

AİLESİ KISKACA ALINDI

Bu kapsamda Suriye’de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, El Muhammed’in Irak’a geçtiğini tespit etti. Törer ötgütü PKK ile YPG arasındaki organik bağın gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunan teröristin Irak’a geçişinin örgüt tarafından oldukça gizli tutulduğu anlaşıldı.

13 VATANDAŞI KATLETMİŞTİ

Özel ekipin yaptığı ayrıntılı analizler sonucu El Muhammed’in Gara’da Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. El Muhammed, 8 Mayıs günü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. El Muhammed’in şubatta Gara’daki Pençe Kartal-2 operasyonunda TSK’ya karşı eylemleri komuta eden ve örgütün rehin tuttuğu 13 vatandaşın kalleşce katledilmesi emrini veren isim olduğu belirlendi. Terörist Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Halef El Muhammed’in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu ifade edildi.

SURİYE SORUMLUSUYDU

1990’da terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Halef El Muhammed, 1995’de Van-Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti. 2009’da terörist Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen El Muhammed, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti. 2013’de HPG sorumluluğu görevini Karayılan’a devrederek, faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Halef El Muhammed, Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumundaydı.

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