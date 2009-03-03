MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarayalçın bilgi hattı kuruldu
GeriGündem Karayalçın bilgi hattı kuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKA
Haber Giriş: 03.03.2009 - 11:59,Son Güncelleme:/

Karayalçın bilgi hattı kuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'ın seçim kampanyası hakkında bilgi alınması, Ankra'ya ilişkin görüş ve düşüncelerin bildirilmesi için Karayalçın Bilgi hattı kuruldu.

Aynı zamanda Murat Karayalçın'ın seçim çalışmaları, programı ve Ankara'da yapmak istedikleri hakkında her türlü bilgi alış-verişinde bulunabilecekler.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'a telefonla Ankaralılar saat 09.00-21.00 saatleri arasında her türlü görüş ve önerilerini iletebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle