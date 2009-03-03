ANKA
Haber Giriş: 03.03.2009 - 11:59,
Karayalçın bilgi hattı kuruldu
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'ın seçim kampanyası hakkında bilgi alınması, Ankra'ya ilişkin görüş ve düşüncelerin bildirilmesi için Karayalçın Bilgi hattı kuruldu.
Aynı zamanda Murat Karayalçın'ın seçim çalışmaları, programı ve Ankara'da yapmak istedikleri hakkında her türlü bilgi alış-verişinde bulunabilecekler.
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'a telefonla Ankaralılar saat 09.00-21.00 saatleri arasında her türlü görüş ve önerilerini iletebilecek.
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