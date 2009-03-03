Karayalçın bilgi hattı kuruldu

Aynı zamanda Murat Karayalçın'ın seçim çalışmaları, programı ve Ankara'da yapmak istedikleri hakkında her türlü bilgi alış-verişinde bulunabilecekler.



CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'a telefonla Ankaralılar saat 09.00-21.00 saatleri arasında her türlü görüş ve önerilerini iletebilecek.