Karaya vurdu! Ekipler harekete geçti

Olay, Kandıra ilçesi Kefken sahilinde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda vatandaşlar tarafından karaya vurmuş ölü yunus bulundu. Yunusu bulan vatandaşlar durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir bulaşıcı hastalık belirtisine rastlanılmadı. İncelemelerin ardından yunus boş bir araziye gömülerek imha edildi.

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