Karaya oturan geminin çevresi denize girişler için 'tehlikeli alan' ilan edildi! Gemi çevresine kimse yaklaştırılmayacak

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 17:47

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan "Ninova" isimli kuru yük gemisinin çevresi, Karasu Kaymakamlığı kararıyla denize girişler için "tehlikeli alan" ilan edildi. Vatandaşlar belirlenen bu güvenli sınırlar dahilinde denize girebilecek ancak gemi çevresine kesinlikle yaklaştırılmayacak.

Alınan karara göre, geminin hemen yakınındaki riskli bölge cankurtaranların sorumluluk alanından çıkarılırken, vatandaşların bu bölgeye yaklaşmasına izin verilmeyecek ve "Bu alanda denize girmek tehlikelidir" uyarısı yapılacak.

Öte yandan, sahile gelen vatandaşların mağdur olmaması için bölgede dubalarla özel bir güvenli alan oluşturuldu. Vatandaşlar belirlenen bu güvenli sınırlar dahilinde denize girebilecek ancak gemi çevresine kesinlikle yaklaştırılmayacak.

"O BÖLGEYİ DIŞARIDA TUTACAĞIZ"

Konuyla ilgili sahada alınan güvenlik önlemlerine ilişkin detaylı açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, tehlikeli bölgedeki durumu anlatırken, "Karasu Sahili’nde bulunan, geçtiğimiz günlerde fırtına ile kıyıya sürüklenerek karaya oturan gemi ile alakalı bölge, insanların girişine kapatıldı. Zaten o bölgede muhtemel bir problemde yani dalga boyunun yükseldiği durumlarda orada kurtarma yapılamayacağı için, hem kendi personellerimizi riske atmamak adına hem de vatandaşların sağlığını korumak adına o bölgeyi deniz kullanımına kapatma kararı alındı. O bölge can kurtaran bölgesine dahil değil, oraya kırmızı dubalar çekildi. İşaretlemeler yapıldı. O bölgeyi dışarıda tutacağız. Bir durum olduğunda zaten müdahale edilemeyeceği için personelimizi riske atmamak adına bizim cankurtaran sorumluluğumuzda olmayacak" dedi.

Yetkililer, sahile gelen vatandaşların kurallara uymasını, kırmızı dubalarla belirlenen alandan ve gemi çevresinden denize girmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

