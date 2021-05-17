Karavanla ‘Destan’

RESSAM Ardıç Aguş, ‘Türkiye Destanı’ adını verdiği projesi için Ekim 2020’den beri yollarda. Nişanlısı ile karavan satın alan ressam, Türkiye’yi karış karış gezerek önemli antik bölgeleri, tarihi yapıtları, insanları resmediyor. Aguş, 2020’nin Ekim ayında Çanakkale’den başladığı projeyi şöyle anlatıyor: “Lise yıllarında İngiltere’de resim eğitimime başladım ardından klasik resim tekniklerini öğrenebilmek için Floransa’ya gittim. John Michael Angel’in atölyesinde yoğun bir eğitim aldım. Tüm gün atölyede kapanıp resim yapmak beni monoton bir hayata itecekti. İzinden gittiğim 19. Yüzyıl ressamları atölye eğitimlerini bitiren çıraklarını doğaya çıkıp resim yapmaya teşvik ediyorlarmış. Çünkü güneş ışığı her an gölgeleri değiştiriyor ve doğada çizim yapmak ressama bambaşka şeyler katıyor. Ben de aynı yoldan gitmeye karar verdim ve ‘Türkiye Destanı’ projesini geliştirdim.”

DÜNYAYA TANITACAK

Truva, Assos ve Fethiye’nin de olduğu 5-6 bölgede 40 tablo yapan ve hedefinin 120 resme ulaşmak olduğunu belirten Aguş, batıdan doğuya doğru yol alıyor. Proje bittiğinde Türkiye, ABD, İngiltere ve İtalya’da sergiler açmayı planlayan Aguş gördüğü bu ilgiden memnun olduğunu söylüyor.





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