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Karavanda sevgilisini öldürüp mezar kazdı... Jandarmayı karşısında görünce hayatına son verdi

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#Kadın Cinayeti#Bolu#Kıbrıscık
Karavanda sevgilisini öldürüp mezar kazdı... Jandarmayı karşısında görünce hayatına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:06

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde birlikte karavanda yaşadığı sevgilisi Sevinç Alemdar’ı öldürdüğü iddia edilen Selçuk Şahin, olay yerine jandarma ekibi gelince tabancayla yaşamına son verdi. Karavanın yakınında kazılı boş mezar bulundu.

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Olay, dün Kıbrıscık ilçesi Karacaören ve Alemdar köyleri arasında bulunan Cuma Deresi mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de evli olan Selçuk Şahin ve Sevinç Alemdar, 2,5 yıl önce birlikte karavanda yaşamaya başladı. Alemdar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Karavanın olduğu bölgeye giden jandarma ekiplerini, Selçuk Şahin karşıladı.

JANDARMA KADINI GÖRMEK İSTEYİNCE YAŞAMINA SON VERDİ

Şahin, jandarma ekibine Alemdar’ın hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın Sevinç Alemdar’ı görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Şahin, kendisine ait tabancayla yaşamına son verdi. Ekiplerin karavanda yaptığı incelemede Sevinç Alemdar'ın kanlar içerisinde hareketsiz yattığı görüldü.

KAZDIĞI MEZARA GÖMMEYE HAZIRLANIYORMUŞ

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Bölgede yapılan aramada, karavanın yakınına kazılmış boş mezar bulundu. Selçuk Şahin’in, öldürdüğü Sevinç Alemdar’ı gömmeyi planladığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selçuk Şahin’in eşinin Eskişehir’de Sevinç Alemdar’ın ise Bursa’da yaşadığı öğrenildi. Şahin ve Alemdar'ın cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. 

 

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#Kadın Cinayeti#Bolu#Kıbrıscık

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