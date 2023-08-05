Karavan isyanı

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Sokağa karavanların uzun süreyle park edilmesi, mahalleli ile karavan sahiplerini zaman zaman karşı karşıya getiriyor. Karavancıların görüntülerinin rahatsız edici olduğunu savunan mahalleli, karavanların başka yere taşınmasını istiyor. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikâyet ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

GALERİ GİBİ KULLANILIYOR

80 karavandan sadece 5'inde sürekli yaşayanlar olduğu görülüyor. Çoğunda plaka olmayan, kime ait olduğuna dair bilgi de bulunmayan karavanlardan, diğer karavancılar da rahatsız. karavan üretimi yapan Konya ve Sakarya merkezli bir işletme ise ürettiği sıfır karavanları bu alana park etti. Yoldan görünecek şekilde camına 'satılık' ilanı yapıştırıp çekme karavanın özelliklerini de sıralayan işletme, her bir karavan için 250 bin TL fiyat belirledi.