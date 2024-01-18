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Karatay’ı dolandıran 11 yıl sonra yakalandı

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#Canan Karatay#Dolandırıcı#Mehmet Kılıçaslan
Karatay’ı dolandıran 11 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Prof. Dr. Canan Karatay 2013 yılında 50 bin doları ile 10 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmıştı. Şanlıurfa’da dün yapılan operasyonda Karatay’ı dolandıranlardan biri olan Mehmet Kılıçaslan yakalandı.

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ŞANLIURFA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda; ‘silahlı yağma’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından aranan 19’u hükümlü 47 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet Kılıçaslan’ın, 2013’te Prof. Dr. Canan Karatay’ın 50 bin dolar ve 10 bin lirasını dolandıran şüphelilerden biri olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Karatay’ı dolandıran 11 yıl sonra yakalandı

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#Canan Karatay#Dolandırıcı#Mehmet Kılıçaslan

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