MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarasu Nehri'nin üstünü tamamen kapladı! Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri...
GeriGündem Karasu Nehri'nin üstünü tamamen kapladı! Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Karasu Nehri'nin üstünü tamamen kapladı! Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muş'ta bulunan Karasu Nehri'nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, yöre halkını tedirgin etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini gerçekleştirirken, su ve ölü balıklardan numune aldı.

10
  • Karasu Nehrinde korkutan balık ölümleri
  • Karasu Nehrinde korkutan balık ölümleri
  • Karasu Nehrinde korkutan balık ölümleri
  • Karasu Nehrinde korkutan balık ölümleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de balık ölümleri meydana geldi. Karasu Nehri’nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, bölgede yaşayanları endişelendirdi.

Nilüfer Çayında korkutan görüntü Siyaha büründü: Bu artık su değil
Nilüfer Çayı'nda korkutan görüntü! Siyaha büründü: Bu artık su değil

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verenler, hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nde balık ölümlerinin önlenmesini istedi. Nehirde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini gerçekleştirirken, su ve ölü balıklardan numune aldı.

Karasu Nehrinin üstünü tamamen kapladı Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri...


Suyun oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin normal olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Aydın, balıkların yaşamasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti. Balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Aydın, “Karasu Nehri’nde balıkların öldüğüne dair bizlere ihbar geldi. Derhal ekiplerimizle birlikte sahaya inerek, nehre geldik. Ekiplerimizin yerinde yaptığı tespit, incelemeler sonucunda, oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Balık ve su numunelerini aldık. Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız" dedi.

Karasu Nehrinin üstünü tamamen kapladı Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri...


Karasu Nehri'nde ölen balıklar ile sudan alınan numuneler, incelenmek üzere Erzincan ve Elazığ'daki laboratuvarlara gönderildi. 

Müsilajdan sonra yeni tehlike: Sargassum Çürük yumurta gibi kokuyor...
Müsilajdan sonra yeni tehlike: Sargassum! Çürük yumurta gibi kokuyor...

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi