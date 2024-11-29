Karasu Limanı'nın kapasitesi 3 katına çıkacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya programı kapsamında Karasu Limanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bugünün dünyasında küresel mal ticaretinin tonaj bazında yaklaşık yüzde 85’lik bölümü denizyolu aracılığıyla yapılmaktadır. Dünya deniz ticareti, 2023 yılında 12,3 milyar ton seviyesine ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 büyümüştür. Türkiye’nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin de yüzde 87,5’i denizyolu ile taşınmıştır.” ifadelerini kullandı.

“KIYILARIMIZI DENİZ YAPILARIYLA DONATTIK”

Denizyolu taşımacılığının önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Bunun farkında olarak son 22 yılda bir deniz kaptanının oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulaştırmadan sorumlu Bakanlık olarak attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz. AK Parti hükümetlerimiz döneminde denizciliğimizi milli ve öncelikli sektör olarak gördük. Bizler için denizlerimiz Mavi Vatan’ımızdır.” dedi. Planlı bir şekilde denizciliği geliştirecek hamleleri gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, “Öncelikli olarak yasal düzenlemeler yaptık, denetimleri arttırdık. Yatırımların önünü açtık, tersaneciliği geliştirdik. Kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık, deniz ulaşımını teşvik ettik.” açıklamasında bulundu.

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“152 OLAN LİMAN TESİSİ SAYIMIZ, 217’YE ULAŞTI”

22 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olduklarının altını çizen Uraloğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri denetim ve uygulamalarla Türkiye’nin 2008 yılında beyaz listeye geçtiğini anımsattı. Bugün Türk bayrağının dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer aldığını belirten Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“2002 yılında 17. Sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100’den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10’da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. 152 olan liman tesisi sayımız, 217’ye ulaşmıştır. Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarımız konteyner taşımacılığında dünyada ilk 100 liman arasına girmeyi başardı.”





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Limanlardaki yük trafiğinin de pozitif yönde etkilendiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleçleme miktarımız 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacmimiz ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEU’ya ulaşmıştır. 2024 yılına geldiğimizde ise ilk 10 ayda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441,9 milyon tona ulaşmış, elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 7,7 artışla 11,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

KARASU LİMANI EGE VE AKDENİZ’E DE HİTAP EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı’nın Ro-Ro, genel kargo, dökme yük, konteyner taşımacılığı ve yolcu hizmeti vermesiyle Türkiye’nin önemli limanlarından biri olduğunu belirtti. Limanın, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin azalmasını sağladığını kaydeden Uraloğlu, “Aynı zamanda taşıma maliyetleri ve taşıma sürelerinin azalmasına da önemli katkılar sağlıyor. Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak illerindeki sanayi bölgelerine direkt olarak hitap ettiği gibi stratejik konumu gereği Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Konya, Çankırı, Karabük ve Bartın illeri ile sebze-meyve ihracatı özelinde Ege ve Akdeniz bölgesine de hitap etmektedir.” şeklinde konuştu.

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KARASU LİMANI’NDA 1,3 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİ

Karasu Limanı’nda 2024 yılı Ocak ayından bu yana 1.3 milyon ton yük elleçlendiğini aktaran Uraloğlu, “Karasu Limanı ile Romanya Köstence limanı arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Bakanlığımızca verilen hat izni kapsamında Karasu-Köstence Ro-Pax faaliyetlerine de başlanmıştır. 186 yolcu ve 95 tır kapasiteli URD adlı Ro-Pax gemisiyle de 4 Temmuz 2024 tarihinde ilk sefer gerçekleştirilmiştir. Seferler 1 hafta 4, bir hafta 3 sefer olmak üzere iki ülke arasında ayda 14 sefer yapılmaktadır.” bilgisini paylaştı.

69 SEFERDE 3 BİN 885 YOLCU

Uraloğlu, hattın başladığı tarihten bu yana 69 sefer gerçekleştirilerek treyler ve dorse gibi 7 bin 487 araç ile 3 bin 885 yolcu taşındığının da altını çizdi. Bu sayıları daha da arttıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Köstence’de 2025 ilk çeyrek itibariyle yolcu gümrüğünün açılması ile birlikte ticari yolculara da hizmet verilmesini planlıyoruz. Böylece yılda yaklaşık 12 ila 15 bin aracın kara sınır kapılarımızdan çekilerek denizyoluna aktarılması hedefliyoruz. Yani Romanya Köstence Limanı’nda gümrük kapısını açınca bizim Kapıkule ve İpsala gibi Edirne üzerinden Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdaki yoğunlukta da bir düşüş gözlemleyeceğiz. Özellikle yaz aylarında Avrupa’dan gelen gurbetçi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa soluk aldıracağız. 2025 yılı ilk çeyreğinde ikinci bir geminin daha hatta eklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”





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GENİŞLEME PROJESİ GÜNDEMDE

Uraloğlu, Karasu Limanı’nın genişleme projesini de gündeme aldıklarını belirterek “Gerek ulaşım altyapıları gerekse liman elleçleme kapasitesinin arttırımı ile ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Limanının doğu ve batı yönündeki alanlarda Karasu Limanı Geri Hizmet Alanı İmar Planı ÇED çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.” dedi.

KARASU LİMANI’NIN RO-RO KAPASİTESİ 75 BİNDEN 200 BİNE ÇIKACAK

Genişleme çalışmaları hayata geçtiğinde Karasu Limanı’nın; genel kargo elleçleme kapasitesinin 1,5 milyon tondan 4,5 milyon tona çıkacağını kaydeden Uraloğlu, “Konteyner elleçleme kapasitesi 50 bin TEU’dan 150 bin TEU’ya, Ro-Ro kapasitesi 75 binden 200 bine, rıhtım Kapasitesi de aynı anda 4 gemiden 11 gemiye yükselecektir. Toplam alan 130 bin metrekareden 1 milyon metrekareye çıkacaktır.” şeklinde konuştu.