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Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı

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#Sakarya#Deniz#YASAK
Karasu, Kaynarca ve Kocaalide denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 16:39

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu sebebi ile denize girişler yasaklandı.

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Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz ve ağır deniz şartları sebebi ile denize girişler yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebi ile bugün (06.07.2024) saat 15.00 itibariyle denize girişler yasaklanmıştır” denildi.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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#Sakarya#Deniz#YASAK

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