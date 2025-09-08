Kararname beklerken tutuklandı

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında alınan tanık ifadeleri operasyonun seyrini değiştirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bir işinsanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’a yönelik iddialar da yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İfadelerin detayında Arslan’ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkisine girdiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten ekip Fazlı Ateş’in, İlker Arslan’ın eşine para transferi yaptığını, Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş’e ait şirkette sigortalı olarak çalıştığını, para transferlerinin ise ‘maaş’ açıklamasıyla yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Arslan’ı görevinden uzaklaştırdı. Soruşturma kapsamında İlker Arslan ve birinci derece yakınlarının genel finansal hareketlerinin tespiti için MASAK raporu da talep edildi.

GÖZALTI TALİMATI

Bu gelişmelerin hemen ardından devreye giren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın ‘rüşvet almaya aracılık etmek’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi. Aynı soruşturma kapsamında işinsanı Fazlı Ateş de ‘rüşvete aracılık’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçları kapsamında yakalandı. Arslan’ın eşi Melek Arslan ise polis lojmanlarında gözaltına alındı.

ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI, O DA GÖZALTINDA

Görevden uzaklaştırma ve gözaltı kararlarına rağmen yakın çalışma arkadaşlarının bile irtibat kuramadığı İlker Arslan’ın Ankara’da olduğu iddia edildi. Hakkında yakalama emri çıkartılan Arslan’ın kullandığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan otomobil, Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldı ve Niğde Cihanbeyli ilçesinde durduruldu. Ancak araçtan Arslan’ın kardeşi C.T. Arslan çıktı ve o da gözaltına alındı.

POLİSLER ULAŞAMADI

Yakın çalışma ekibi gece boyunca Facetime ve WhatsApp uygulamalarıyla Arslan’a ulaşmaya çalıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Gözaltı işleminin hemen ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden İlker Arslan’a ait tüm bilgiler kaldırıldı. Arslan’ın yerine ise vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlker Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, Fazlı Ateş’in “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, İlker Arslan’ın ise “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna iştirak” suçlarından tutuklanmalarını talep etti. İki şüpheli de nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





10 GÜN ÖNCE ÖĞRENMİŞ

Görevden uzaklaştırma ve gözaltı kararları birçok iddiayı da gündeme taşıdı. Operasyonun fitilini ateşleyen para transferlerinin yaklaşık 40 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. İl Emniyet Müdürü Arslan’ın yürütülen soruşturmadan yaklaşık 10 gün önce haberdar olduğu, bu süreç içinde defalarca Ankara’ya gittiği konuşuluyor.

Arslan’ın görevden uzaklaştırma ve gözaltı kararı değil kararname ile görevden alınacağı yönünde bir kanaate vardığı ve bazı meslektaşlarıyla bu durumu üstü kapalı biçimde paylaştığı belirtiliyor.

İLK İL MÜDÜRLÜĞÜYDÜ

1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan İlker Arslan, Necmettin Erbakan ve Recai Kutan’ın koruma ekiplerinde yer alan bir isim.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara gibi çeşitli birimlerde görev yapan Arslan, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev aldıktan sonra 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Emniyet Müdürü olarak atandı.