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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti, ekonomi ve adalet üzerinden eleştirirken “2023’e 8 ay kalmış, 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı” dedi. Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:



“Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisi, elinde patladı. 2023’e 8 ay kalmış, 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Milletimiz bugün taneyle domates alıyor. ‘Büyük Türkiye, Büyük Güç, Hedef 2023’tü’ değil mi? 2023 için, neler vaat ediyordun, neler... Peki sonunda ne oldu? 2023 hedeflerin yalan oldu.

GETİR SANDIĞI

Madem hâlâ anlatacak masalların, hayali hedeflerin var o zaman hodri meydan. Getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, sana sandıkta öğretelim.

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Suudi Prens emredince de Kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler. Türkiye sınırlarında işlenmiş cinayetin davasını yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Dünyada para bolken, 20 yıl iktidar oldular ama bir türlü devlet insanı olamadılar. Kendilerinden başka herkes suçlu oldu. İlk sandıkta kim suçlu, kim suçsuz göreceğiz.

Adaleti de kendilerine göre eğip, büktüler. Adaletin yok oluşunun yıl dönümüydü. Henüz 20 yaşında, gencecik bir evladımız Alp’i bile görmüyor. Attığı bir tweet’i, üstelik 15 dakika sonra sildiği bir tweet’i takip edip 20 yaşındaki bir genci tutuklayan adalet sistemi, nedense boy boy videoları, fotoğrafları çıkan, pudra şekercilerine dokunamıyor. Türkiye özgür olacak. Sıkı durun, çok az kaldı.”

UYSAL’dAN ZİYARETLER

Öte yandan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. İlk olarak Akşener’i ziyaret eden Uysal, 1 saat süren görüşmenin sonunda açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı. Uysal daha sonra Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmelerde gündem ve 6’lı ittifak değerlendirildi.