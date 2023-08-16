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‘Kararı hepimizi memnun etti’

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#CHP#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu
‘Kararı hepimizi memnun etti’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

CHP’de adı adaylık için geçen Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dünkü açıklamaları için, “Hepimizi memnun etti. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorum” dedi.

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Özel, Hürriyet’e, şöyle konuştu: “Ekrem Bey’in İstanbul ile ilgili kullandığı ifadeler başta İstanbullular olmak üzere hepimizi memnun etti. Ben doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Bu kararın hem İstanbul hem de ilerleyen süreçte Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum. 

HEPİMİZ DESTEKLEMELİYİZ

İstanbul’un yeniden kazanılması için hepimiz Ekrem Bey’e en güçlü desteği vermeli, üzerimize düşen doğruları yapmalıyız. Ekrem Bey’in bir soru üzerine, ‘Özgür Özel parti tarihini bilen tertemiz arkadaşımızdır’ cevabını da sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum.”

GÖZLER ŞİMDİ ÖZEL’DE

CHP kulislerinde, değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu’nun kendisinin aday olmaması halinde yarışta adı öne çıkan Özel’i destekleyeceği konuşuluyordu. İmamoğlu’nun dün kararını İstanbul’dan yana açıklamasının ardından gözler yakın ekibiyle bir süredir hazırlıklarını sürdüren Özel’in yapacağı çıkışa çevrildi.

 

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#CHP#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu

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