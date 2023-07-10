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Karara rağmen takibi bırakmadı öldürüldü

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#Aydın#Kuşadası#Gözaltı
Karara rağmen takibi bırakmadı öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre hafif ticari araçla kendisini takip eden Mustafa Teksöğüt tarafından yolu kesildi. Aracından inen E.A., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Teksöğüt’e tabancayla ateş açarak öldürdü.

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Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde dün saat 20.00 sıralarında E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksögüt tarafından 09 BM 830 plakalı hafif ticari araçla önü kesildi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt’e üç el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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#Aydın#Kuşadası#Gözaltı

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