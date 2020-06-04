KarapÄ±nar'da iki ayrÄ± kazada 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°lk kaza saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda Konya- KarapÄ±nar karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Ä°brahim GÃ¶kcan yÃ¶netimindekiÂ 42 AEF 879 plakalÄ± otomobil, bisikletiyle yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen HÃ¼samettin Durmaz'a (64) Ã§arptÄ±. Yaralanan Durmaz, ambulansla KarapÄ±nar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan Durmaz, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.Â

Ä°kinci kaza ise saat 14.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ KarapÄ±nar-Adana karayolunun 6'ncÄ± kilometresinde meydana geldi.Â Ä°zmir'den Hatay'a giden AbdulÂ GÄ±cÄ±n yÃ¶netimindekiÂ 66 AA 085 plakalÄ± Ã§ikolata, koyunÂ ve traktÃ¶rÂ yÃ¼klÃ¼Â TIR, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Abdul GÄ±ncÄ±n ve yanÄ±ndaki Mehmet Zullu yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla KarapÄ±nar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan hayati tehlikesi bulunan Zullu, yapÄ±lan ilk tedavisinin ardÄ±ndan Konya'ya sevk edildi. TIR ile taÅŸÄ±nanÂ 11 koyundan da 1'i telef oldu.Â

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