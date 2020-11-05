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VAN (İHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

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Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı
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Van-Bahçesaray Karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı.

Van kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van- Bahçesaray Karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri zor anlar yaşatıyor.
Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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