Karaparayı ‘POS’la aklamışlar... 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşmışlar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para aklandığı iddiasıyla harekete geçti. Soruşturma 2022’de alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlemler tespit edildi. Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99.99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

İŞLEMLER GECE YAPILDI

İddiaya göre, işlem hacminin büyük kısmı aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştu ve bu işlemlerin yüzde 93.11’lik bölümünü teşkil etti. İşlemlerin önemli bir bölümü gece saatlerinde gerçekleştirildi. Firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandı. Bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildi. Söz konusu gelirler soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandı. Kullanılan çoğu POS cihazlarının büyük çoğunluğunun aralarında 2 özel bankanın da bulunduğu 3 kuruluşa ait olduğu ileri sürüldü.

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Özel banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde 6 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak da 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.