Karapara operasyonu

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9 MİLYAR TL’LİK TRAFİK

Fatih Kapalıçarşı’da, değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 9 milyar TL’lik yasadışı para trafiği oluşturduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli 12 ilde 4 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.