‘Karaoğlan’sız 15 yıl

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Beş kez başbakanlık yapan Ecevit’in hayatından satırbaşları şöyle;

- İstanbul Amerikan Koleji’nden arkadaşı Rahşan Aral ile 1946’da evlendi. Ankara’da 1944’te Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’ne İngilizce çevirmeni olarak giren Ecevit, 1946’dan 1950’ye kadar Londra’da Türk Basın Ataşeliği’nde görev yaptı.

- 1950’den sonra gazetelerde yazarlık yaptı, dergiler çıkardı. 1954’te siyasete adım attı.

- 1957-1980 arasında önce Ankara, sonra Zonguldak’tan CHP milletvekili oldu.

- 1961-1965 arasında İsmet İnönü tarafından kurulan hükümetlerde Çalışma Bakanı görevinde bulundu. Ecevit, bu dönemde toplu sözleşme ve grev haklarının yasalaşması, sendikal özgürlüğün sağlanması ve sosyal güvenlik konularında önemli kararlara imza attı.

- 4 Mayıs 1972’de CHP Genel Başkanı seçildi.

- 1973 seçimlerinde en çok oyu aldığı halde hükümet kuramayan Ecevit, 1974 yılında CHP-MSP (Milli Selamet Partisi) koalisyonunun başbakanı oldu.

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- Ecevit, CHP’nin 1973’teki seçim kampanyası sırasında Kars’ın Susuz ilçesinde çiftçilik yapan Şahzade Şahin’i evini ziyaret etti. Şahin’in Bizi bu dar günlerden kurtar karaoğlan” sözünden sonra ‘Karaoğlan’ olarak anılmaya başlandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

- Ecevit’in başbakanlığını yaptığı hükümet, 20 Temmuz 1974’te ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdi.

- Bülent Ecevit, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra siyasal haklarından yoksun bırakıldı.

- 1987’deki halk oylamasıyla, siyasi haklarına yeniden kavuşan Ecevit, DSP Genel Başkanlığı’na seçildi.

- DSP, 1994 seçimlerinden sonra solun en büyük partisi konumuna geldi. Ecevit, DTP ve ANAP ile kurulan hükümette başbakan yardımcısı, daha sonraki DSP-DYP-ANAP azınlık hükümetinde de başbakan oldu. Ecevit’in, 11 Ocak 1999- 28 Mayıs 1999 arasında başbakanlık yaptığı 56. Azınlık Hükümeti döneminde terörist elebaşı Öcalan yakalandı.

- 1999 seçimleri sonrasında ise 2002’ye kadar başbakandı. Ancak 2002 seçimlerinde DSP barajı aşamadı ve Ecevit siyasetten çekildi.

- 18 Mayıs 2006’da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi altına alındı. 5 Kasım 2006’da 81 yaşında hayatını kaybetti.

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‘EL ELE BÜYÜTTÜK SEVGİYİ’

Siyasi kimliğinin yanı sıra şair ve yazar kimliği ile de tanınan Bülent Ecevit, şiir ve siyaset üzerine çok sayıda kitap yazdı. Ecevit’in, büyük bir kısmını eşi Rahşan Ecevit’e yazdığı bilinen şiirlerinden ‘El Ele Büyüttük Sevgiyi’ hafızalarda en çok yer eden eseri oldu.