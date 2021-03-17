Karantinayı ihlal etti, parkta otururken yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Onur Anıtı çevresinde yaptığı denetimlerde parkta oturan kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı. Yapılan incelemede kimliği açıklanmayan erkek şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişi, 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

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