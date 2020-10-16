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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

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ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken D.D., otomobiliyle drift yaparken bekçiler tarafından yakalandı. D.D.ye karantina kuralını ihlal ettiği ve drift yaptığı gerekçesiyle 9 bin 291 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, Sazova Mahallesi'ndeki yeni Eskişehirspor Stadyumu’nun otoparkında otomobille drift yapıldığını tespit etti. Cep telefonu kamerasıyla drift anları kaydedilirken, polis ekiplerince ’şok’ uygulama' yapıldı. Drift yapan D.D., suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucu D.D.nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.D.ye, karantina sürecinde evinde olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira, otomobille drift yaptığı için ise 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira idari para cezası kesildi. D.D.nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, araç da 2 ay trafikten menedildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.

Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

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