Karantinayı ihlal eden baba- oğul, para cezası kesilip, yurda yerleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 12.00 sıralarında, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü binası önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Almanya plakalı minibüsü durduran ekipler, sürücü Halil B. ve yanındaki oğlu Guara Naim B.'nin HES kodunu kontrol etti. Baba ve oğlunun, kısa süre önce Almanya'dan geldikleri ve karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Baba- oğul, karantina için kalan 7 günü geçirmek üzere çağrılan filyasyon ekibi eşliğinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi. Baba ve oğluna, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

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