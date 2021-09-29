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Karantinayı hiçe sayıp doktoru tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü

#Koronavirüs#Karantina#Doktor
Karantinayı hiçe sayıp doktoru tehdit etti Hem suçlu hem güçlü

COVID-19 temaslısı olan ve karantinayı ihlal ettiği için kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli’ye hakaret edip Sağlık Bakanlığı’nı da arayarak “Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum” diyen Ömer Özbiner, 6 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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DHA-Kahramanmaraş’ta Ömer Özbiner (43) rapor almak için geçen yıl 26 Ekim’de, Doğukent Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi Lütfi Tiyekli’ye başvurdu. Dr. Tiyekli, sistemde yaptığı kontrolle Özbiner’in COVID-19 temaslısı olup karantinayı ihlal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Tiyekli, rapor isteyen Özbiner’in evine dönmesi gerektiğini söyledi. Özbiner ise Tiyekli’ye hakaret edip aile sağlığı merkezinden ayrılarak 184 No’lu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) aradı. Telefona çıkan görevliye, “Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar, doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım” dedi. SABİM görevlileri, Dr. Tiyekli ile iletişime geçerek hastanın kötü bir şey yapabileceğine dair uyardı. Dr. Tiyekli de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖRNEK İÇİN SÖYLEMİŞ

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Şüpheli Ömer Özbiner hakkında hakaret ve tehdit suçlarından Kahramanmaraş 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özbiner, “Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgaları başıma gelince, vatandaşın haklı olduğunu gördüm. Bunu örnek vermek için ‘Böyle doktorlar dayağı hak ediyor’ diye söyledim” dedi.

Özbiner, hakaret suçundan 4 bin 560 lira, tehdit suçundan da 2 bin 240 lira olmak üzere 6 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Özbiner hakkında daha önce yargılandığı davada aldığı cezayı göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

‘TOPLUMA KARŞI SUÇ’

Karar hakkında konuşan Dr. Lütfi Tiyekli, cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Dr. Tiyekli, “Bu kişi, topluma karşı suç işlemektedir. Bu kişilere, kamunun karantina kurallarını ihlal ettiği için de ceza verilmesi gerekir. Bu konuyu devam ettireceğiz. Bu kişiye tazminat davası da açarak bir daha sağlık çalışanlarına hakaret ve tehdit etmemesi, kurallara uyması gerektiğini öğreteceğiz” dedi.

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#Koronavirüs#Karantina#Doktor