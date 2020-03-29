Karantinayı anlattılar

JANDARMADAN DEVRİYE

Yeniselimiye köyü muhtarı Nikail Kaşkaoğlu: “Bizim köyümüz Kendirli beldesine 3 kilometre uzaklıkta. Köyde koronavirüs olan bir hastamız yok. Jandarma köyde devriye geziyor. Köy imamı insanların dışarı çıkmaması yönünde zaman zaman camiden anons yapıyor. Durumumuz iyi. Herkes evine kapanmış durumda.”

DESTEKLİYORUZ

Beştepe köyü muhtarı Recep Memişoğlu: “Köyümüzün nüfusu 100 kişiden oluşuyor. Köyün nüfusunun çoğu yaşlı. Aralarında kronik rahatsızlığı olanlar da var. Dolayısıyla karantinayı destekliyoruz.”

KÖYDEN ÇIKMAK YASAK

Esentepe köyü muhtarı İbrahim Büyük: “Köyden çıkmak ve yürümek yasak. Köy muhtarı olarak jandarma ile irtibat halindeyiz. Dün gece 11’e kadar kaymakamlık koordinasyonluğunda ihtiyaçlarımızı karşıladık. Karantinadan önce 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın isimlerini Jandarmaya bildirdik. Köyde ateşi yükselen veya rahatsızlanan olursa 112’yi arıyoruz. Gelip hastayı muayene ediyorlar.”

KENDİ TEDBİRİNİZİ ALIN

Maltepe köyü muhtarı Ahmet Albayrak: “İnsanlar çok duyarlı. Kimse evden çıkmıyor. Tedbirli olmak, gözetim altında olmak iyi bir uygulama. Karantinada olmayan köylerin sakinlerine tavsiye ediyorum. Kendi tedbirlerini alsınlar. ‘Bize bir şey olmaz’ demesinler.”

VAN VE YOZGAT’TA DA KARANTİNA

VAN'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han mahallesi ile Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı beldesi de karantinaya alındı. Mahallelerin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. (Behçet DALMAZ/DHA)