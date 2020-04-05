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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 20:23,Son Güncelleme:/

Karantinaya alınan öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor

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Karantinaya alınan öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 gün karantinada kalan üniversite öğrencilerin memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiğini açıkladı.

AFAD Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."

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