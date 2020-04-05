MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarantinaya alınan Adana Tufanbeyli'de giriş-çıkışlara izin verilmiyor
GeriGündem Karantinaya alınan Adana Tufanbeyli'de giriş-çıkışlara izin verilmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:/

Karantinaya alınan Adana Tufanbeyli'de giriş-çıkışlara izin verilmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantinaya alınan Adana Tufanbeyli'de giriş-çıkışlara izin verilmiyor
Abone Olgoogle-news

Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde güvenlik güçleri giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

İl Pandemi Kurulunun tedbirleri doğrultusunda 15 gün boyunca giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli'de sessizlik hakim.

Yollarda önlem alan, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanan polis ve jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Valilikten dün yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun tedbirleri kapsamında Tufanbeyli ilçesinin 15 gün karantinaya alındığı duyurulmuştu.

Karantina haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor
Karantina haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle