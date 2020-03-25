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Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Iğdır'da Corona Virüs hareketliliği! Hastaneden kaçtı

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Iğdır'da Corona Virüs hareketliliği! Hastaneden kaçtı
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Iğdır’da Corona Virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde Corona Virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Corona Virüsü belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi.

İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.
Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Iğdır'da corona şüphelisi hastaneden kaçtı
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