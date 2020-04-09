Karantinası bitene alkış

Aralarında Erasmus öğrencilerinin de olduğu karantinadakiler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı. İrlanda ve İskoçya’dan gelip Sivas’taki Başbakan Binali Yıldırım Kampusu’ndaki kalan toplam 526 Erasmus öğrencisi, kara ve havayoluyla memleketlerine gönderildi. Öğrenciler için izin verilen Sivas-İstanbul uçağının kapasitesi arttırıldı. İtalya’nın Roma ve Milano kentlerinden getirilip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yurtta karantinada olan 401 öğrenci de 19 otobüsle evlerine gönderildi.

‘HOŞÇAKAL SİVAS...’



Sivas’taki yurtlarda kalan bazı öğrenciler, kendileri için özel kaldırılan bir uçakla evlerine gönderildi. Öğrenciler, karantinada kaldıkları sürece kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi ve yetkililerle tüm çalışanlara teşekkür etti.

AZRA BEBEK DE EVİNE GİTTİ



KKTC’den Mersin’e getirildikten sonra yurtlarda karantinaya alınan 593 kişinin arasındaki Elazığlı Sevda Gül karantinadayken, bir kız bebek dünyaya getirmişti. Aile, bebeğe Azra ismini vermişti. Azra bebek de dün karantina altındaki 14 gününü tamamladı ve ailesiyle birlikte evine döndü.