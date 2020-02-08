Karantinadan kurtulan tek Türk

Çin’deki Türkleri getirmek için havalanan uçak, giderken Moğolistan’da mola verdi. Moğolistan uçağın yakıt ikmali için tek bir kişinin ülkeye girişine izin verdi. Ayarlamaları yapan personel orada bırakıldı ve uçak Çin’e doğru yola çıktı.



Heyecanla beklenen yolcularını alan Koca Yusuf, bu kez dönüş için yine Moğolistan’da mola verdi. Ekibi burada bekleyen tek Türk, yakıt ikmalini sağladı. Uçağın tüm ihtiyaçlarını karşılayan personel, Moğolistan’ın ambargosu nedeniyle ikinci kez uçağın arkasından el sallamak zorunda kaldı. Sonra da ilk tarifeli uçakla Türkiye’ye döndü.









Konu Sağlık Bakanı’na sorulduğunda, “Moğolistan’ın özellikle kapıları açmak istememesi nedeniyle bir kişi buradan götürülerek orada indirildi. Dönüşte yakıt ikmali için arkadaşımız fonksiyonunun gereğini yaptı, sonra tarifeli uçakla geri döndü” diyerek, bir fazla gidip bir eksik gelmenin gerekçesini açıkladı.



Doğal olarak Koca Yusuf’un mürettebatından bir kişi, Çin’e gitmediği için karantinaya alınmadı. Yakıt ikmal görevi, onu 15 günlük karantinadan kurtardı.