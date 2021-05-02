MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Karantinadan kaçtı! Yurda yerleştirildi...
GeriGündem Karantinadan kaçtı! Yurda yerleştirildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Karantinadan kaçtı! Yurda yerleştirildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantinadan kaçtı! Yurda yerleştirildi...

Adıyaman'da, karantinada olması gereken koronavirüs hastası Mehmet Aydın (39), dışarı çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Aydın, yurda yerleştirildi.

Tam kapanmanın uygulanmasına yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde Mehmet Aydın yönetimindeki 38 YD 668 plakalı otomobili durdurdu. Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla Altınşehir Mahallesi'ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi.

Karantinadan kaçtı Yurda yerleştirildi...

Koronavirüs vaka tablosunda son durum
Koronavirüs vaka tablosunda son durum

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi