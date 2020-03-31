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Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Karantinadan kaçtı, Corona Virüsten öldü!

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Karantinadan kaçtı, Corona Virüsten öldü!
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Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Corona Virüsü şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün Corona Virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.’nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Karantinadan kaçtı, Corona Virüsten öldü

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

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