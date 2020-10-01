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BİLECİK (İHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı

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Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı
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Bilecik'te karantina altında bulunan bir kişi, tutulduğu binanın birinci katından camından atlayarak kaçmaz isterken ayağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan KYK’ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu il genelindeki temaslı vakalarının karantina ve izolasyonları içinde düzenlenmişti. Burada pozitif bir vakayla temaslı olduğu gerekçesiyle karantina ve izolasyonda bulunan bir kişi kaldığı birinci katın camından atlayarak kaçmak istedi. Bu esnada ayağı kırılan şahıs, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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