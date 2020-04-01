MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarantinadan çıkanlar isyan etti: Normalde 70 lira 350 liraya aldık!
GeriGündem Karantinadan çıkanlar isyan etti: Normalde 70 lira 350 liraya aldık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İlkay DİKİCİ- Murat KORKMAZ/ DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Karantinadan çıkanlar isyan etti: Normalde 70 lira 350 liraya aldık!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'daki yurtlarda karantinadan çıkanlar Sancaktepe'de bulunan otogarda yüksek fiyata bilet satıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

Yurt dışından geldikten sonra İstanbul'da tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulan Türkler tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bir çoğu memleketlerine gitmeleri için Sancaktepe'deki cep otogarına getirildi.

Otogara getirilen vatandaşlar yüksek fiyata bilet satıldığı öne sürerek tepki gösterdi.

Cihangir Türktür, "Normal fiyatı 70 lira olan Adana biletini 350 liraya aldık" Dedi.

Mehmet Akkuş ise, "Gaziantep'e 350 TL'ye bilet aldım. Verdikleri bileti kağıda kalemle yazıp veriyorlar. Vergi mergi hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir açıklama yok. Üç katına bilet sattılar" diye konuştu.

Karantinadan çıkanlar isyan etti: Normalde 70 lira 350 liraya aldık


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle