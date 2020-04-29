Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar

Çorum'da, yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu. Karantinada bulunanlar sabaha karşı yurtta görev yapan özel güvenlikçiler tarafından uğurlandı. Güvenlikçiler, misafirlerle birlikte erik dalı şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı. Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.