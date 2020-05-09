Karantinadaki vatandaşlara Mehter Takımı'ndan maskeli konser

Koronavirüs salgını nedeniyle Nijer, Mali, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'dan Erzurum'a getirilen 265 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurdu'nda karantinaya alındı. İhtiyaçları karşılanan ve 14 gün boyunca misafir edilecek vatandaşlar için yurt müdürlükleri tarafından iftar sonrası mehteran konseri düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, ilk konserini Nurettin Topçu Yurdu'nda verdi. Sosyal mesafeyi koruyan ve yüzlerinde maske ile konser veren mehter takımını izleyen vatandaşlar, Türk bayrakları sallarken zaman zaman da marşlara eşlik etti. Mehter takımı ikinci konseri aynı kampüs alanı içerisinde yer alan Oğuzhan Yaşar Yurdu'nda düzenledi. Yurt bahçesinde çalınan marşları vatandaşlar mehterle birlikte söyledi.

Nijer'den geldiğini söyleyen Yunus Emre Çapa, karantina sürelerinin Pazartesi günü biteceğini söyledi. Mehter konserinin moral açısından iyi olduğunu belirten Çapa, günlerini bloglarda yazı yazarak geçirdiğini ifade etti.

Konseri cep telefonuyla çeken Osman Öztürk ise karantina günlerini yatarak geçirdiğini anlattı. Öztürk, karantina sonrası İstanbul'a gideceğini söyledi.