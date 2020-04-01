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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 01:58,Son Güncelleme:/

Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

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Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı
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Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'da 14 gün karantinada tutulan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanlardan 62 kişi memleketleri Karaman'a ulaştı. Ailelerine teslim edilen 62 kişi, 14 gün de evlerinde karantina  kalacak.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Karantina süresini doldurup, 'Kovid-19' testi negatif çıkanlar, bugün tahliye edilip, otobüslerle memleketlerine gönderildi. 

Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

Tahliye edilenlerden 62 kişi ise memleketleri Karaman'a ulaştı. Şehirlerarası otobüs terminaline getirilen 62 kişi, otobüslerden indirilmeden önce sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından 14 gün daha evlerinde karantinada kalacakları hatırlatılıp, ziyaretçi kabul etmemeleri ve neler yapmaları hatırlatıldı. Kendilerini karşılamaya 1 kişinin gelmesine izin verildi.  İşlemler tamamlandıktan sonra da tek tek ailelerine teslim edildi.
Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

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