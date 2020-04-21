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Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Karantinadaki mahalleden çıktı, para cezası kesildi

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Karantinadaki mahalleden çıktı, para cezası kesildi
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, karantina uygulanan mahalledeki evinden annesinin maaşını çekmek için çıkan Ahmet S.'ye (55), 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı.

Akmescit Mahallesi, yakınının cenazesi için Fransa'dan gelen kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine önceki gün karantinaya alındı. 600 haneli mahallenin giriş ve çıkışı, jandarma ekiplerince kapatıldı. Mahallede oturan Ahmet S., bu sabah annesinin maaşını çekmek için evden çıkıp, ara yolları kullanarak, Tomarza ilçesine gitti. Burada jandarmanın şüphelenerek, kimlik kontrolü yaptığı Ahmet S.'nin, karantinadaki mahalleden çıktığı belirlendi. Ahmet S., karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık para cezası uygulandıktan sonra sağlık ekibine teslim edilerek, ambulansla evine gönderildi.

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