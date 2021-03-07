Karantinadaki köye girilemeyince jandarma noktasında cenaze namazı kılındı

Ulus ilçesine bağlı 3 köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bu köylerden biri olan Akörensöküler Köyü İnebey Mahallesi’nde Behice Özsoy yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Özsoy’un İstanbul’da yaşayan çocukları köye geldi. Jandarma ekipleri, köyün karantinada olması nedeniyle Behice Özsoy’un çocuklarının köye girişine izin vermedi. Bunun üzerine kamyonetin kasasına konulan Behice Özsoy’un tabutu jandarma kontrol noktasına getirildi. Cenaze, burada köyün imamı eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.