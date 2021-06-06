Karantinadaki gençler LGS'ye ayrı okulda girdi! Öğrenciler okullara böyle alındı

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Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da LGS sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenci ve veliler, sabah saatlerinde sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi.

İl genelinde Covid-19 temaslı olan öğrenciler için ayrı okul açılarak sınava girmeleri sağlandı. Kentte koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı olan 6 öğrenci, Ulukavak Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen araçlara bindirilen 6 öğrenci, sınavın ardından okullardan alınarak evlerine götürüldü.

İSTANBUL'DA HER İLÇEDE BİR OKUL BELİRLENDİ

İstanbul'da koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler, LGS'ye her ilçede belirlenen bir okulda girdi. Tek tek içeri alınan öğrencilere, maskeli ve koruyucu kıyafet giyen personel eşlik etti. Her çocuk sınava, tek başına alındığı sınıfta katıldı.

İlk oturumu saat 09.30'da başlayan LGS'ye koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için karantinada olan çocuklar, ilçelerde belirlenen tek okulda alındı. Erken saatlerde velileriyle okul önlerine gelen öğrencilere, bina girişindeki görevli sınava girecekleri sınıfları söyledi. Tek tek içeri alınan öğrencilere, maskeli ve koruyucu kıyafet giyen personel eşlik etti. Her çocuk sınava, tek başına alındığı sınıfta katıldı.

BAHÇEDE HAVA ALMALARINA İZİN VERİLDİ

Sarıyer’de ise 5 çocuk, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. Ayrı dersliklerde sınava giren öğrencilerin, bahçeye çıkarak temiz hava almalarına izin verildi.

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