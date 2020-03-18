Corona Virüse karşı karantina günleri... "Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz"

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında uçuş yasağının getirildiği Avrupa'nın 9 ülkesinde bulunan Türklerin yurda dönüşü dün gece itibariyle tamamlandı. Türk Hava Yolları uçaklarıyla Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Türk vatandaşları 14 gün karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirildi.

Edinilen bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'na 535, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'na bin 205 ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na 217 vatandaşın girişi yapıldı. İstanbul'daki yurtlara yerleştirilen toplam bin 957 Türk vatandaşının 14 gün süreyle karantinada kalacağı öğrenildi.

YURT DIŞINDAN GELİP KARANTİNADA KALAN KIZIYLA BÖYLE TELEFONLA KONUŞTU

Başakşehir'de Avrupa ülkelerinden gelen ve 14 gün karantina altında kalacak olan vatandaşların yakınları yurt camlarından yakınlarıyla telefonla görüşüyor. Fransa'dan gelen bir genç kadının babasıyla telefonla konuşması kameralara yansıdı.

Levent Demirkale isimli bir vatandaş da Fransa'ya eğitim amaçlı gittikten sonra yurda dönen ve karantinaya alınan kızıyla camdan telefonla görüştü. Demirkale, "İyiymiş, genel olarak. Islak mendil, sprey ve yer temizleme malzemeleri istiyor. Onun dışında yemekleri havlusu falan her şeyi verildi. Bir şeyler getirsek içeriye alırlar mı diye sorduk yetkililere ama hiçbir şekilde dışarıdan içeriye bir şey sokulmuyor. Yetkililere söyleyeceğiz" dedi.

KARANTİNADAKİ VATANDAŞLAR CAMA ÇIKIP YAKINLARINA EL SALLADI

Bu sabah İstanbul'daki 3 karantina yurdundan biri olan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’na Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşların yakınları geldi. Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri kimsenin yurda giriş yapmasına izin vermedi. Karantinanın ilk sabahına uyanan vatandaşlar camlara çıkarak yurdun önündeki yakınlarına el salladı. Bazı vatandaşların da cama çıkarak hava aldığı görüldü. Yakınları karantinada olan Hasan Durukan isimli vatandaş, "Hiç bir şekilde bizi içeriye almayacaklarını söylediler. Bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylediler. Az önce el salladı. Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz. Almanya'dan geldiler" dedi. Karantina süreci geniş çaplı önlemler çerçevesinde devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri olası bir probleme karşı yurdun içinde hazır bekliyor.