MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona Virüse karşı karantina günleri... "Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz"
GeriGündem Corona Virüse karşı karantina günleri... "Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Corona Virüse karşı karantina günleri... "Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüse karşı karantina günleri... "Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz"
Abone Olgoogle-news

Avrupa'da bulunan Türklerin ülkeye dönüşleri tamamlandı. İstanbul'da Corona Virüsü tedbirleri kapsamında karantina için ayrılan 3 yurda toplam bin 957 kişi yerleştirildi. Fransa'dan gelen bir genç kadının babasıyla telefonla konuşması kameralara yansırken, çok sayıda vatandaş akrabaları ile hasretlerini uzaktan gideriyor.

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında uçuş yasağının getirildiği Avrupa'nın 9 ülkesinde bulunan Türklerin yurda dönüşü dün gece itibariyle tamamlandı. Türk Hava Yolları uçaklarıyla Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Türk vatandaşları 14 gün karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirildi.

Corona Virüse karşı karantina günleri... Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz

Edinilen bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'na 535, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'na bin 205 ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na 217 vatandaşın girişi yapıldı. İstanbul'daki yurtlara yerleştirilen toplam bin 957 Türk vatandaşının 14 gün süreyle karantinada kalacağı öğrenildi.

Corona Virüse karşı karantina günleri... Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz

YURT DIŞINDAN GELİP KARANTİNADA KALAN KIZIYLA BÖYLE TELEFONLA KONUŞTU

Başakşehir'de Avrupa ülkelerinden gelen ve 14 gün karantina altında kalacak olan vatandaşların yakınları yurt camlarından yakınlarıyla telefonla görüşüyor. Fransa'dan gelen bir genç kadının babasıyla telefonla konuşması kameralara yansıdı.

Corona Virüse karşı karantina günleri... Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz

Levent Demirkale isimli bir vatandaş da Fransa'ya eğitim amaçlı gittikten sonra yurda dönen ve karantinaya alınan kızıyla camdan telefonla görüştü. Demirkale, "İyiymiş, genel olarak. Islak mendil, sprey ve yer temizleme malzemeleri istiyor. Onun dışında yemekleri havlusu falan her şeyi verildi. Bir şeyler getirsek içeriye alırlar mı diye sorduk yetkililere ama hiçbir şekilde dışarıdan içeriye bir şey sokulmuyor. Yetkililere söyleyeceğiz" dedi.

Corona Virüse karşı karantina günleri... Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz

KARANTİNADAKİ VATANDAŞLAR CAMA ÇIKIP YAKINLARINA EL SALLADI

Bu sabah İstanbul'daki 3 karantina yurdundan biri olan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’na Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşların yakınları geldi. Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri kimsenin yurda giriş yapmasına izin vermedi. Karantinanın ilk sabahına uyanan vatandaşlar camlara çıkarak yurdun önündeki yakınlarına el salladı. Bazı vatandaşların da cama çıkarak hava aldığı görüldü. Yakınları karantinada olan Hasan Durukan isimli vatandaş, "Hiç bir şekilde bizi içeriye almayacaklarını söylediler. Bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylediler. Az önce el salladı. Şimdilik sadece el sallamakla yetiniyoruz. Almanya'dan geldiler" dedi. Karantina süreci geniş çaplı önlemler çerçevesinde devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri olası bir probleme karşı yurdun içinde hazır bekliyor.

Karantina yurdunda ilk sabah...
Karantina yurdunda ilk sabah...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle