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Karantinada yeni dönem

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Karantina
Karantinada yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, karantinayla ilgili yeni düzenlemeleri COVID-19 rehberine ekledi.

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Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısında karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin alınan yeni kararların düzenlendiği rehbere göre işte yeni karantina süreleri:

AŞILI TEMASLILAR: Yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek. Bu kişilerde semptom gelişmesi durumunda, semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.

AŞISIZ TEMASLILAR: Yakın temaslı olup hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız olanlar, 7 gün karantinada kalacak. Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7’nci günde test vermeden karantina sonlandırılacak. Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.

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POZİTİF OLANLAR: COVID-19’u asemptomatik veya hafif geçirenler de aşı durumuna bakılmaksızın 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7’nci günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup, son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilerin de kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor. 

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#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Karantina

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