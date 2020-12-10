Karantinada olması gerekirken seyahatte yakalandı

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, E.K. (26) idaresindeki 27 BHN 99 plakalı otomobili durdurdu. Seyahat belgesi kontrolü yaptığı sırada polis ekipleri sürücünün riskli ve izlemde olduğunu, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri izlemdeki sürücüyü ambulansla alarak karantinaya alınması için İl Hıfzıssıhha Kurulunun belirlemiş olduğu Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'ne ait yurda götürdü. Ambulansa binerken kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Gerçekten rahatsız oluyorum, şunu kapatır mısınız? Neyi çekiyorsunuz şu anda. Bakın kameradan rahatsız oluyorum, hoş bir durum değil yani” diye tepki gösterdi.