MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
GeriGündem Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

DÜZCE’de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Hastaneye götürülen Karataş'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
Düzce’de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Polis, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasını yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Olcay Karataş’ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş’ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Karataş’a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi