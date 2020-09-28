Karantinada olması gerekirken belediyeye girişte yakalandı

"Hayat Eve Sığar" ismiyle vatandaşların HES kodu aldığı uygulama Balıkesir'in kamu kurumlarından Altıeylül Belediyesi'nde de titizlikle uygulanıyor. Altıeylül Belediyesi'ne giriş yapmak isteyen A.E.G. isimli vatandaşa uygulama gereği Belediye'nin beyaz masa görevlisi tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde A.E.G.'nin "Riskli" olarak belirlenmesinin ardından sağlık birimleriyle irtibata geçildi ve evinde karantina altında olması gereken vatandaş Altıeylül Belediyesi'ne gelen polis memurlarınca sağlık kuruluşuna sevk edilip konu ile ilgili tutanak tutuldu.