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AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karantinada olması gereken otobüs şoförü yakalandı

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Karantinada olması gereken otobüs şoförü yakalandı
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İstanbul Taksim Tarlabaşı Bulvarı’nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik COVID-19 denetimleri yapıldı.

Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Aydeniz’in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Karantinada olması gereken otobüs şoförü yakalandı
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydeniz’i ambulansla hastaneye götürdü. Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

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