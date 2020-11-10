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AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı

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Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı
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Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, otelde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, M.B. (30) isimli gencin izolasyonda olması gerekirken Kocasinan Bulvarı'nda bulunan bir otele kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

 

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