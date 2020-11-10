Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı

Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, M.B. (30) isimli gencin izolasyonda olması gerekirken Kocasinan Bulvarı'nda bulunan bir otele kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.



Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.



Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.