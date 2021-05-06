Karantinada firar ölümle bitti
İSTANBUL Maltepe Cezaevi’nden geçen hafta çıkarılan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36), koronavirüs şüphesi ile İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurdu haline getirilen Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
Ali Muhtar, 2 Mayıs Pazar günü 06.00 sıralarında kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12’nci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkıtan Ali Muhtar, 6’ncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören yurttaki görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
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