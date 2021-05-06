Karantinada firar ölümle bitti

Ali Muhtar, 2 Mayıs Pazar günü 06.00 sıralarında kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12’nci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkıtan Ali Muhtar, 6’ncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören yurttaki görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara