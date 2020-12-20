Karantinada eşine tükürdü

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Fulya İ., Alaçam Devlet Hastanesi’nde görevli doktor eşi Mustafa O.İ.’nin yanına Bafra’ya gitti. Semptomlar üzerine Dr. Fulya İ.’ye hastanede COVID-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Fulya İ. ile test sonucu negatif çıkan eşi, evlerinde karantinaya alındı. İddiaya göre geçen hafta karantinadayken doktor çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa O.İ.'nin iddiasına göre, Fulya İ. “Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın” diyerek eşinin yüzüne tükürdü, elini ısırdı ve tükürüğünü ağzına sokmaya çalıştı. Dr. Mustafa O.İ., polise şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis, soruşturma başlattı. Dr. Mustafa O.İ. karantina süresini tamamlaması için başka eve yerleştirildi.

5 KEZ KARAKOLLUK OLMUŞLAR

Öte yandan, çift arasında daha önce de şiddetli tartışmalar yaşandığı, 5 kez darp iddiasıyla polis merkezine giderek ifade verdikleri ortaya çıktı. En son 4 ay önce yaşanan darp olayında ise Dr. Fulya İ. iddiaya göre marketten aldığı kıymadan sokakta gördüğü kediye verince eşinden şiddet gördü. Evden kovulan doktor kadın, şikâyetçi oldu. Bir süre sonra şikâyetinden vazgeçti.